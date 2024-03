Meloni e Von der Leyen in Egitto | l’accordo tra l’Ue e Al-Sisi

Meloni e von der Leyen in Egitto, 7 miliardi al dittatore al-Sisi per fermare i migranti: silenzio su Regeni - L’Europa darà oltre 7 miliardi di euro all’Egitto del dittatore al-Sisi: in prima fila anche Meloni, in silenzio su Regeni ...unita

I genitori di Regeni dopo la visita di Meloni in Egitto: “Fortunatamente c’è la separazione dei poteri” - I genitori di Giulio Regeni, a margine dell'udienza del processo per la morte del figlio, preferiscono non commentare le dichiarazioni rilasciate da Meloni ...fanpage

Migranti, siglato accordo tra Egitto e Ue per fermare gli sbarchi: cosa prevede - Il 17 marzo al Cairo è stato siglato un accordo tra Egitto e Unione Europea per fermare gli sbarchi dei migranti.notizie