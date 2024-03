(Di lunedì 18 marzo 2024) La tumultuosa rottura trae Matteocontinua a tenere banco, alimentando speculazioni e dibattiti su eventuali tradimenti o motivazioni non esplicitate. Imedia, dove ogni dettaglio viene scrutato minuziosamente, aggiungono ulteriore pepe alla questione, con ogni contenuto analizzato fino ai suoi più sottili significati. IldiRecentemente, una foto L'articolo

La storia d’amore fra Matteo Berrettini e Melissa Satta è ormai ufficialmente giunta al termine: alcuni indizi erano arrivati dai social qualche settimana prima della conferma e oggi, come sappiamo, ... (donnapop)

Matteo Berrettini non se l’è sentita di mettere su famiglia con Melissa Satta o c’è (anche) altro dietro la rottura tra i due? Ad oggi non possiamo saperlo, anche se potrebbero presto uscire nuovi ... (ilfattoquotidiano)

Melissa Satta, frecciatina per Berrettini Il gesto social fa discutere - L'ultimo gesto di Melissa Satta sui social sta facendo discutere: è un chiaro messaggio per il suo ex fidanzatodailynews24

Melissa Satta, la foto di un cervo fa discutere: frecciata a Berrettini L’ipotesi dei fan - Dopo la fine della loro relazione, ogni movimento del tennista e della showgirl viene esaminato con cura e attenzione, e nulla passa inosservato.libero

Melissa Satta, frecciatina social a Berrettini La foto del cervo: “Nuovi amici” - Melissa Satta pubblica una foto sui social ma non passa inosservata la frecciatina all’ex Matteo Berrettini. La verità sulla rottura. La rottura tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è molto fresca e ...donnaglamour