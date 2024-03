Medici famiglia | ' indelebile ricordo colleghi morti per assicurare cure'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - "Anche se sono trascorsi quattro anni, per tutti noi resta vivo" e"ildi quei mesi. Così come è vivo ildeiche hanno sacrificato la propria vita pur di non far mancare assistenza a pazienti che, altrimenti, sarebbero restati soli". Così Silvestro Scotti, segretario generale Fimmg, torna ai giorni più bui della pandemia nella Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. E sottolinea l'impegno, politico e pratico, per i riconoscimenti economici agli eredi deidideceduti. "In quei mesi difficilissimi il contatto con il proprio medico diera l'unica luce per tante famiglie giustamente disperate. E per quanto tutto questo oggi possa sembrare un lontano ...