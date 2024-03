Mediaset | titoli MFE in luce in Borsa con indicazioni su utile e raccolta

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano, 18 mar. (askanews) –della galassiain evidenza a Piazza Affari in scia alle positivesui conti fornite dell’AD Pier Silvio Berlusconi in un’intervista al Corriere della Sera. Le azioni MFE A, in un listino che ha chiuso piatto, hanno guadagnato il 4,61% a 2,2365 euro, le MFE B il 4,57% a 3,057 euro. “La nostrapubblicitaria di gruppo in Italia e Spagna nel primo trimestre del 2024 ci fa vedere un +5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, ha detto Pier Silvio Berlusconi. “Con due guerre, i tassi di interesse alle stelle, l’inflazione, il caro energia e via dicendo anche il 2023 lo vedevamo durissimo. Eppure, stiamo per chiudere il bilancio con unsuperiore ai 217 milioni del 2022. E senza l’effetto contabile dei dividendi della ...

