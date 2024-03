Mediaset ‘recupera’ Chi vuol essere Milionario

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 18 marzo 2024) Gerry Scotti Doveval’inaspettata novità del 2024, il colpo ad effetto di inizio anno. E invece la risposta definitiva è no. E’ saltato lo sbarco di Chisu La7 con la conduzione affidata a Fedez. Il game show rimarrà a. Lo lasciavano intendere delle dichiarazioni di Gerry Scotti di qualche settimana fa e lo conferma ora Dagospia. La notizia del trasloco a La7, fallito per motivi di budget, non era stata gradita a Cologno che così ha provveduto a rinnovare il legame con lo storico format prodotto da Fremantle. Da capire quando (e se) sarà prodotta una nuova edizione. Per il momento, Scotti tornerà in preserale a maggio con il reboot de La Ruota della Fottuna.