Maxi risse | scippi e spaccate | l’ora più buia per il centro storico Turisti e commercianti nel mirino

(Di lunedì 18 marzo 2024) Firenze, 18 marzo 2024 – Dopo larissa fra tunisini e marocchini avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato con l’assalto a una macelleria islamica in via Palazzuolo, in, davanti alla moschea di borgo Allegri è andato in scena il secondo round. Sabato verso le 21, poche ore dopo la mischia, uno dei nordafricani aggressori ha incontrato alla moschea il commerciante della macelleria (lì per la preghiera di fine giornata prevista dal Ramadan), un marocchino di 42 anni, e lo ha colpito al volto con un pugno. Il negoziante ha rifiutato le cure ospedaliere, ma secondo quanto ricostruisce al momento la polizia l’episodio sarebbe da ricondursi ai motivi dello scontro tra gli stranieri di nazionalità diverse che c’era stato circa tre ore prima in via Palazzuolo. Una coltellata a una spalla e le cure del pronto soccorso sono invece le conseguenze di ...

