Mattia Faraoni vs K-Jee in tv | programma | orario e streaming The Arena Kickboxing 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024)è pronto a tornare sul ring e lo farà contro K-Jee, kickboxer giapponese, ex campione mondiale dei pesi massimi leggeri per K-1 e Krush, in un match della categoria 95kg (fight code). Un nuovo evento Theda non perdere e che avrà luogo sabato 23 marzo a partire dalle ore 19:00,d’inizio della riunione, mentredovrebbe combattere intorno alle 23:00. La grandeè quindi protagonista al Casinò di Campione d’Italia, dove nel marzo 2023difese la cintura mondiale ISKA contro il portoghese Luis Morais (ex campione d’Europa ISKA nel 2017). Dopo quel match,è riuscito anche ad avere la meglio di Bogdan Stoica nell’evento Oktagon a Torino. Un’altra vittoria importante che ha impreziosito la carriera ...