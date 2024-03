Matteo Garrone al Bif&st sugli Oscar | Era possibile vincere Mi sono sentito frustrato

«Era possibile vincere» , Matteo Garrone , ospite al Bif&st di Bari, torna sull’avventura di Io Capitano agli Oscar, film in gara nella categoria Miglior film straniero ma che è rientrato in ... (open.online)

Ritorna in Italia Matteo Garrone in occasione del Bari International Film Festival (Bif&st), durante il quale, dopo la proiezione del suo ultimo film, Io Capitano , ha tenuto una master class in ... (screenworld)

Trapani, Badia Grande realizza uno spot contro le discriminazioni razziali. VIDEO - e V. Florio” di Erice. Nel corso degli incontri, si alterneranno testimonianze di immigrazione, attività di brainstorming a cura di esperti, la proiezione di uno spezzone del film del regista Matteo ...itacanotizie

Io Capitano narra la mia odissea - Negli Stati Uniti, in attesa della notte degli Oscar, con Matteo Garrone sta girando per le città per parlare di Io Capitano (nella cinquina finale per il miglior film straniero, già Leone d’argento ...famigliacristiana

Oscar, la rabbia di Garrone: “Potevamo vincere, troppi sbagli” - “ Io capitano doveva essere iscritto a tutte le categorie”. Lo ha rivendicato, usando toni inediti, Matteo Garrone. “Agli Oscar era possibile vincere”, ha lamentato il regista romano al Bif&st, nel co ...opinione