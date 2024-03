Matteo Darmian | uno nessuno e centomila

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 18 marzo 2024)è stato, nell'ordine: un promettente difensore centrale, un promettente terzino, un terzino in ascesa, uno dei migliori terzini in Italia, un terzino apprezzato in Premier League, un giocatore di cui si erano perse le tracce, un calciatore finito, un buon centrale difensivo, uno dei migliori centrali difensivi in Italia in una difesa a tre. In diciotto anni è stato uno,. Eppure tutti questi cambiamenti, di ruolo e aspettative, li ha affrontati senza mai cambiare di una virgola, senza cedere mai né all’autocompiacimento né allo sciocco eccesso di entusiasmo. È sempre rimasto il ragazzo che guidava la difesa nelle giovanili del Milan, quello che aveva lo “sguardo attento di chi cerca di imparare il più possibile e se questo è importante a prescindere, lo è ancora di più per un ...