Matteo Berrettini sconfitto nell’Atp Challenger 175 di Phoenix | il nuovo ranking

(Di lunedì 18 marzo 2024) Termina con una sconfitta in finale finale il bel torneo diper. Il tennista romano dopo quasi sette mesi di stop si sposta dall’Arizona alla Florida, dove giocherà il Masters 1000 di Miami, dopo aver giocato cinque partite a buon livello e soprattutto senza aver patito problemi fisici. Ha potuto mettere ritmo partita nelle gambe e porta a casa anche qualche punto dopo mesi di stop. Ben 90, a cui però devono essere sottratti quelli guadagnati nel medesimo torneo lo scorso anno. Con questo risultato in ogni caso l’azzurro guadagna 12 posizioni e neldi domani risulterà alla posizione n°142 della classifica ATP. SportFace.

Matteo Berrettini si sta mettendo in bella mostra al Challenger di Phoenix, dove ha raggiunto la finale in maniera autoritaria. Nei primi tre turni ha sempre rimontato giocatori francesi dopo aver ... (oasport)

Alcaraz (dopo aver eliminato Sinner) batte Medvedev e fa il bis a Indian Wells. Berrettini ko in finale a Phoenix - Intanto ll rientro dopo sette mesi Matteo Berrettini non ce l'ha fatta ad aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca. Nella combattuta finale del torneo Challenger di Phoenix, in Arizona, il tennista ...ilmessaggero

Challenger Phoenix, Berrettini si arrende solamente in finale - Annulla due match point e lotta fino all'ultimo, ma Matteo Berrettini arresta la sua corsa in finale al Challenger 175 di Phoenix. Vittoria in due set per il portoghese Nuno Borges, in una settimana c ...tennisitaliano

Berrettini, niente lieto fine: vince Borges, ma Matteo c'è. "Felice di essere tornato" - Nel Challenger 175 in Arizona, il romano si arrende In Arizona 7-5 7-6 al portoghese che conferma il titolo: "Cresco partita dopo partita" ...gazzetta