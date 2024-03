Matteo Berrettini ha tradito Melissa Satta? Le corna su Instagram non sfuggono FOTO

(Di lunedì 18 marzo 2024) La storia d’amore fraè ormai ufficialmente giunta al termine: alcuni indizi erano arrivati dai social qualche settimana prima della conferma e oggi, come sappiamo, la notizia è dominio pubblico. Ma cosa è successo davvero fra loro? Se inizialmente si è parlato di incompatibilità caratteriale e di visioni differenti sul...

Matteo Berrettini non è riuscito a replicare quanto aveva fatto nel 2019. Il titolo del Challenger di Phoenix è andato al portoghese Nuno Borges (n.60 del ranking), uscito vittorioso dall’atto ... (oasport)

Termina con una sconfitta in finale finale il bel torneo di Phoenix per Matteo Berrettini . Il tennista romano dopo quasi sette mesi di stop si sposta dall’Arizona alla Florida, dove giocherà il ... (sportface)

Se esistono per davvero delle sconfitte indolori, questa probabilmente è una di quelle. Matteo Berrettini si è spinto fino alla finale del Challenger 175 di Phoenix , in Arizona, ed è stato battuto ... (metropolitanmagazine)

Ranking Atp: sette italiani in top100, risale Berrettini. Alcaraz insidia Djokovic in vetta - Tra gli altri azzurri risale Matteo Berrettini, che guadagna 12 posizioni con la finale del Challenger di Phoenix ed ora è 142°. Fognini rimane nelle vicinanze della top100.eurosport

In Sardegna sbarca il grande tennis - Dal 29 aprile al 5 maggio, sui campi di Monte Urpinu, si apre la grande primavera tennistica azzurra con la seconda edizione del “Sardegna Open”, evento premium della prestigiosa categoria Challenger ...unionesarda

Tennis: Torneo Phoenix. Berrettini si arrende in finale - Il 27enne romano cede in due set a Nuno Borges PHOENIX (USA) (ITALPRESS) - Niente ciliegina sulla torta per Matteo Berrettini, sconfitto nella ...sport.tiscali