Mattarella | la sfida del Covid vinta con lo sforzo di tutti

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'epidemia del Coronavirus ha generato una "crisi" che "è suonata terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali può trovarsi l'umanità e di come solo una risposta coordinata a livello globale sia stata in grado di farvi fronte, con l'accelerazione nella messa in opera delle più recenti scoperte della ricerca in cui protagonista è stata l'Unione Europea". Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. "Losinergico e solidale delle Istituzioni ad ogni livello" ha consentito di arginare un nemico intangibile all'insegna di una rinascita globale", aggiunge. La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus richiama l'attenzione della nostra comunità sulla terribile prova affrontata in occasione della pandemia e costituisce ...