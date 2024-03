Masters 1000 Indian Wells | Medvedev | “Alcaraz è un campione | lui e Sinner vinceranno tanti Slam”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nonostante la sconfitta in finale, per Daniilil bilancio deldi2024 è più che positivo: “Sono soddisfatto di queste due settimane, non ho alcun rimpianto. Qui non è facile giocare a tennis perché le palline volano un po’ ed il servizio non conta molto. Solitamente in queste condizioni non esprimo il mio miglior tennis, ma sono riuscito ad ottenere un ottimo risultato – ha spiegato in conferenza stampa, analizzando poi la finale –ha alzato il suo livello nel primo set. Io ho provato a rimanere lì, ma alla fine ho dovuto cedere. Speravo di vincere, ma ha meritato lui. Spero almeno che vada come lo scorso anno, quando dopo aver raggiunto la finale apoi ho vinto a Miami“....