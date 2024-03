Masters 1000 Indian Wells | Alcaraz | “Dopo Wimbledon mesi difficili | in questo torneo mi sono ritrovato”

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Difendere un titolo non è mai facile, specialmente se parliamo di unmolto felice di avercela fatta in un posto speciale per me, esprimendo un ottimo tennis per tutto il“. Così Carlosin conferenza stampala vittoria del titolo diper il secondo anno consecutivo. Lo spagnolo, nella parole riportate da Puntodebreak, ha poi aggiunto: “Ho trascorso deimoltoin cui ho faticato a ritrovare me stesso. In campo non mi divertivo e ho avuto sia problemi fisici che nella mia testa. Non c’entra niente che sia il primo titolo, il numero di tornei vinti non m’interessi. Ciò che conta è godermi ogni momento in campo. ...

A che ora e come seguire il Sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Miami 2024 , torneo in programma da mercoledì 20 a domenica 31 marzo sui campi in cemento outdoor della Florida. ... (sportface)

Nonostante la sconfitta in finale, per Daniil Medvedev il bilancio del Masters 1000 di Indian Wells 2024 è più che positivo: “Sono soddisfatto di queste due settimane, non ho alcun rimpianto. Qui ... (sportface)

Lo spagnolo supera il russo 7-6 6-1: per il numero 2 al mondo è il quinto titolo 1000 - Se non lo si fosse già capito: il vero Alcaraz è tornato. Carlos vince il Masters-1000 di Indian Wells in finale contro Daniil Medvedev, esattamente come un anno fa: anche in questo caso in due set, 7 ...gazzetta

Masters 1000 Indian Wells…" - Per il secondo anno consecutivo Carlos Alcaraz vince il Masters 1000 di Indian Wells battendo ancora una volta in finale il russo Daniil Medvedev: 7-6 6-1 questa volta, 6-3 6-2 dodici mesi fa. " Vince ...informazione

Ranking Atp: sette italiani in top100, risale Berrettini. Alcaraz insidia Djokovic in vetta - Terminato il Masters 1000 di Indian Wells, con la conferma del titolo di Alcaraz in finale con Medvedev, è già ora di proiettarsi alla seconda e ultima tappa del Double Sunshine, il Masters 1000 di ...eurosport