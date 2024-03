Masters 1000 Indian Wells 2024 | è back to back per Carlos Alcaraz | ancora sconfitto in finale Medvedev

(Di lunedì 18 marzo 2024)toperlotta un po’ di più nel primo set rispetto alladello scorso anno, ma anche in quest’occasione a trionfare nel ‘Desert Paradise’ è il fenomeno spagnolo, che si impone con lo score di 7-6(5) 6-1. Quinto successo in unper il classe ’03, che in passato aveva conquistato, oltre al torneo californiano, il Miami Open nel 2022 e due volte l’evento di casa a Madrid negli ultimi due anni. Percontinua il digiuno che si prolunga ormai dagli Internazionali d’Italia dello scorso maggio. Il russo ha infatti perso le ultime cinque finali disputate: a New York contro Djokovic, a Pechino, Vienna e ...

Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni del Masters 1000 di Miami , con due azzurri al via. Luca Nardi , dopo l’incredibile torneo di Indian Wells, purtroppo non è stato fortunato: l’urna gli ha ... (sportface)

Lo spagnolo supera il russo 7-6 6-1: per il numero 2 al mondo è il quinto titolo 1000 - Se non lo si fosse già capito: il vero Alcaraz è tornato. Carlos vince il Masters-1000 di Indian Wells in finale contro Daniil Medvedev, esattamente come un anno fa: anche in questo caso in due set, 7 ...gazzetta

Alcaraz batte Medvedev e vince il Masters 1000 di Indian Wells - Carlos Alcaraz vince per la seconda volta consecutiva il Masters 1000 di Indian Wells. Dopo aver piegato Jannik Sinner in semifinale, oggi ha sconfitto il russo Daniil Medvedev col punteggio di ...corriere

Quel ragazzo (più) grande - «Sinner: resto positivo, ora concentrato su Miami» (Ansa, 17.3.2024, ore 5.53) *** Diciamolo subito, saremmo stati tutti contenti se Sinner avesse vinto. Avrebbe continuato ...ilmattino