Marotta | «Ora gestire il futuro! Inzaghi? Continuare insieme»

(Di lunedì 18 marzo 2024) Beppeè stato intercettato al termine della partita di campionato tra Inter e Napoli, che ha chiuso la ventinovesima giornata.ha parlato così a Rai Sport durante la Domenica Sportiva: «Sicuramente è un pareggio contro una squadra forte, dobbiamoilnel migliore dei modi. Il vantaggio è consistente, mancano 9 partite e 27 punti.ha un grande qualità di apprendimento di quelle che sono le dinamiche di una grande squadra come l’Inter. Si è trovato con noi gestendosi bene, il suo modello di gioco è vincente e soddisfacente. Il gruppo è cresciuto con lui, siamo arrivati in finale di Champions League. Vogliamo proseguire con questo modello sapendo che c’è dietro una società che lo supporta in tutto. Le questione dei rinnovi interessano più voi ...