Marito minaccia la moglie che ha un malore | il figlio di 8 anni chiama il 118 e la salva

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pisa, 18 marzo 2024 – Quando ha visto la mamma sentirsi male dopo la violenta discussione con il padre, hato i sanitari del 118 e fatto in modo che potessero soccorrerla in tranquillità. Il protagonista della storia, accaduta in provincia di Pisa, è un bambino di 8: è stato lui a comporre il numero dell’emergenza e a chiedere aiuto dopo l’ennesima discussione che la donna aveva avuto con il padre. I due, come riporta l'edizione locale de Il Tirreno, sarebbero in fase di separazione. L'altra sera il padre ha litigato con ilpiù grande, costringendo laad intervenire per evitare che la situazione precipitasse. Le sue parole non lo avrebbero calmato, tanto che l'uomo, già denunciato in passato dalla donna, se l'è presa anche con lei, che subito dopo è stata colta da un. ...