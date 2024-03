Marelli | «Corner Napoli? Non chiaro chi tocca! Thuram | no rigore»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024) Inter esi sono affrontate a San Siro senza farsi male, la partita è infatti terminata 1-1. Sul finire del match qualche polemica in campo, in particolare sul calcio d’angolo dal quale nasce il gol di Juan Jesus:a DAZN chiarisce l’episodio insieme ad altri due contatti NON SI CAPISCE – Inter ehanno pareggiato nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A, ultimo turno prima della sosta per le Nazionali. Luca, ex arbitro e moviolista di DAZN, analizza il discusso calcio d’angolo che ha portato al gol del pari di Juan Jesus: «Sul calcio d’angolo da cui nasce il gol delci sono state polemiche in campo, più che altro sul contrasto Darmian-Di Lorenzo: non si capisce chiper ultimo il pallone ed è veramente complicato, l’ho visto e ...