Manovre a rischio e minacce alla Geo Barents Msf | “Ecco cosa fa la Libia con la motovedetta donata dall’Italia | che se ne lava le mani”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nei porti italiani, i fermi amministrativi per non aver collaborato con la guardia costiera libica. In mare, le vessazioni dei libici, anche fuori dall’area di ricerca e soccorso di loro competenza. Questa la situazione per le navi utarie che operano nel Mediterraneo Centrale. Nel fine settimana appena trascorso, la Geodi Medici senza frontiere (Msf) ha prima assistito a un respingimento e poi subìto lee leazzardate di unalibica nel bel mezzo di un’operazione di soccorso in acque internazionali. A denunciare quanto accaduto il 16 marzo è l’equipaggio, ora in viaggio con 249 persone verso l’ennesimo porto lontano assegnato dalle autorità italiane, Marina di Carrara, dove non arriveranno prima di mercoledì. Il giorno prima, racconta la responsabile dei soccorsi ...