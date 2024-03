Manchester United-Liverpool 4-3 | ten Hag | “Orgoglioso della squadra | ogni partita per noi è una finale”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) “E’ stata unastorica. Laha mostrato resilienza e determinazione per vincere, sono davverodei ragazzi dopo tutte le battute d’arresto che abbiamo avuto. Sono molto forti mentalmente, e ovviamente aiuta il fatto che i tifosi ci sostengano“. Queste le dichiarazioni di Erik ten Hag dopo la vittoria al cardiopalma del suonei quarti didi FA Cup 2023/2024 contro il. “I primi 35 minuti credo siano stati i migliori che laabbia giocato in questa stagione. Abbiamo giocato davvero bene, sia quando avevamo la palla che in fase di non possesso. Ilè un’ottimae neldi primo tempo è salito in cattedra. Ma poi abbiamo ...