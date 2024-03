Manca la Neve | Chiude Definitivamente Monte Pratello

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'Aquila - La stagione sciistica sulle piste di, nel comprensorio sangrino, si conclude prematuramente a causa dellanza di. Mentre i primi segnali della primavera si fanno sentire, le condizioni climatiche sfavorevoli hanno costretto gli operatori are gli impianti, ad eccezione del rifugio di Crete Rosse, che rimane operativo per il collegamento con le piste dell'Aremogna a Roccaraso. Roberto Del Castello, imprenditore del settore, preoccupato per la situazione, annuncia la vigilanza costante sulle condizioni meteorologiche, specialmente in vista delle festività pasquali, tradizionalmente importanti per il turismo nella valle Peligna. "Questa settimana sono previste temperature molto alte. Controlleremo la situazione e decideremo", afferma Del Castello, che evidenzia i ...