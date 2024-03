Mamma e tre figli morti in casa | il comandante Turturici | “Un trauma anche per noi che siamo intervenuti”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 18 marzo 2024)per uomini coraggiosi come i vigili del fuoco ci sono interventi che toccano nel profondo. È il caso dell’incendio avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì (15 marzo) in un appartamento di via Bertocchi a Bologna, dove una madre e i suoi tresonointossicati dal fumo. I primi a entrare nell’abitazione, al quarto piano di una palazzina di otto, sono stati i pompieri inviati dal comando provinciale bolognese, che dopo aver domato le fiamme si sono trovati di fronte la terribile scena: tre bimbi, una di sei anni e due gemellini – maschio e femmina – di due, nei loro lettini ormai privi di vita e a terra la loro, Stefania Alexandra Nistor, 32enne di origine romena, gravissima e poi deceduta durante il trasporto in ospedale. Una vista drammatica e difficile da dimenticare, tanto che “la squadra che ...