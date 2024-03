Malore per Joe Barone | la Fiorentina | “Condizioni critiche ma stabili”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano, 18 marzo 2024 – Laha comunicato “che il Dg Joeè attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano diretta dal Prof Zangrillo. Lecliniche sonoma“, spiega il club viola in una nota. “è attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca. Un nuovo aggiornamento verrà diffuso nella giornata di domani“, conclude laper Joe, ricoverato in gravi: rinviata Atalanta-

AGI - Atalanta-Fiorentina non si giocherà. La gara in programma oggi al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18 è stata rinviata a data da destinarsi a causa di un Malore che ha colpito il direttore ... (agi)

Serie A, 29^ giornata: Juan Jesus risponde a Darmian, Inter-Napoli termina 1-1 - Per il Genoa, invece, altro buon risultato contro una big del ... Atalanta-Fiorentina (rinviata) Il direttore generale viola Joe Barone è stato colpito prima della partita da un grave Malore e sarebbe ...lamilano

BARONE, Rileggi tutti gli aggiornamenti sul live di FV - Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, quest'oggi a Bergamo, è stato colpito da un Malore ed è stato portato d’urgenza all'ospedale San Raffaele ...firenzeviola

Serie A, il Napoli ferma l'Inter sul pareggio, il Milan allunga sulla Juventus, Fiorentina in ansia per Joe Barone - Rinviata Atalanta-Fiorentina per un grave Malore al dg dei viola Joe Barone Per la prima volta nel 2024 l’Inter non ha vinto una partita di campionato. Poco male per la classifica, il Milan è 14 punti ...rtl