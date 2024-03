Malore per il dg della Fiorentina Joe Barone | come sta ora

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Rinviato anche i match con l’Atlanta È stato operato al cuore, nella tarda serata di iri sera, 17 marzo, Joedirettore Generalcolpito da infarto. Stando agli ultimi bollettini le condizioni sono critiche ma stabili.si trova attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il club di Firenze ha subito chiesto il rinviopartita, rinviata a data da destinarsi.ha avuto un arresto cardiaco ed è stato soccorso dallo staff, in particolare dal medico sociale, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. In quel momento lasi trovava in ritiro al ‘Devero Hotel’, non distante dall’A4 ed era in attesa del trasferimento a Bergamo per la partita. Le condizioni di ...