Malore in hotel | ore d’angoscia per Joe Barone Fiorentina sotto choc Lo sgomento della moglie Camilla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Firenze, 18 marzo 2024 – Una giornata dedicata allo sport in un attimo si è trasformata in una domenica tragica per i fiorentini e per chi ha a cuore le sorti. La notizia delche ha colpito nel primo pomeriggio il dg viola Joeha di fatto cancellato l’interessecittà per i risultati delle partite, facendo passare in secondo, se non in terzo piano, la corsa verso le posizioni europee. Nel primo pomeriggio il calcio ha lasciato il posto alloe allo sconcerto per quando stava arrivando da Bergamo prima e dall’ospedale San Raffaele di Milano, poi. Un tam tam che ha subito attraversato la città, rincorrendosi anche sui social, alla ricerca di conferme o notizie certe. La squadra, guidata da capitan Biraghi, ha subito raggiunto l’ospedale, ...