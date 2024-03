Malore in campo in Argentina | convulsioni per Altamirano e partita sospesa

(Di lunedì 18 marzo 2024) Buenos Aires, 18 aprile 2024 –collassa a terra, il corpo è scosso dalle. Sul viso sono evidenti forti spasmi: minuti di vero terrore ieri, durante latra Estudiantes e Boca Júniors, valida per la Coppa d'. L'incontro è stato interrotto dopo unimprovviso che ha colpito il centrocampista cileno Javier. Il giocatore di 24 anni è crollato con spasmi facciali dopo 27 minuti di gioco allo stadio dell'Estudiantes a La Plata. La stampa locale ha riferito cheera stabile e cosciente quando è stato ricoverato d'urgenza all'Istituto medico platense, dove è rimasto sotto osservazione per sottoporsi oggi a nuovi esami. Santiago Ascacíbar ed Enzo Pérez, anche loro centrocampisti dell'Estudiantes, avevano subito ...

