Malore Barone | la Fiorentina ringrazia l’Atalanta “per la sensibilità dimostrata” La Dea | “Vi siamo vicini”

(Di lunedì 18 marzo 2024) “La Famiglia, la Famiglia Commisso e tutta la, in questo momento di profondo dolore, desideranore la Lega Serie A,e la F.I.G.C. per la vicinanza e lanei confronti della società Viola e del Direttore Generale Joe”. Con questa nota ufficiale, pubblicata sul proprio sito nel pomeriggio di lunedì (18 marzo), lae le persone vicine ai rappresentanti della società hanno tenuto areper la gestione della decisione del rinvio della partita che si sarebbbe dovuta giocare al Gewiss Stadium alle 18 di domenica, poi sospesa a causa delaccusato da Joementre si trovava al Devero ...

Pubblicato il 18 Marzo, 2024 C’è molta apprensione in casa Fiorentina dopo che Joe Barone , dg viola, ha accusato un malore prima di Atalanta- Fiorentina mentre si trovava in ritiro con la squadra. ... (dayitalianews)

Perché è stata rinviata Atalanta-Fiorentina - Un Malore improvviso nel primo pomeriggio di domenica 17 marzo ha colpito il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Al momento è ricoverato al San Raffaele.calciomercato

La Fiorentina ringrazia Lega, Atalanta e FIGC per la sensibilità dimostrata: la nota del club - Sono ore di apprensione in casa Fiorentina, col dirigente viola Joe Barone che si trova ancora in condizioni critiche all'Ospedale San Raffaele di Milano dopo il Malore accusato nella giornata di ieri ...tuttojuve

Barone - La Fiorentina ringrazia la Lega, l'Atalanta e la FIGC per la vicinanza dimostrata - Con una nota ufficiale, la Fiorentina ha voluto ringraziare la Lega Serie A, l'Atalanta e la FIGC per aver rinviato la partita contro i bergamaschi dopo il grave Malore che ha colpito Joe Barone, dire ...napolimagazine