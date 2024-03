“Mai detto quella frase” | Acerbi si giustifica dall’accusa di razzismo | ma intanto resta fuori dalla Nazionale

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il difensore dell’Inter e della, Francesco, nella bufera per le presunte accuse diricevute dal giocatore del Napoli, Juan Jesus. La Figc comunica che il 36enne è stato esclusolista dei convocati per la doppia amichevole americana contro Venezuela e Ecuador prevista questa settimana.E questo anche se la stessa Federcalcio fa sapere che “è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista”. Ma che è stato deciso di escludere il giocatore “per garantire la necessaria serenità allae allo stesso calciatore”. La reazione di.Leggi anche: Tragedia nel calcio, muore a 13 anni per un semplice malore Cosa è successosarà sostituito dal centrale della Roma, Gianluca Mancini. ...

Shakira torna con un album il prossimo 22 marzo. E già dal titolo si capisce l’intenzione della popstar : Las Mujeras Ya No Lloran (Le donne non piangono più). Al Sunday Times ha detto : “Ci sono ... (ilfattoquotidiano)

Sacchi: "Il Napoli con l'Inter ha pensato soprattutto a difendersi: non si è mai visto vicino l'area di Sommer" - Il Napoli ha pensato soprattutto a difendersi e non si è quasi mai fatto vedere vicino all’area avversaria. Diciamo che l’1-1, se proprio non è un risultato giusto, è perlomeno un premio per l’impegno ...areanapoli

Furio Zara: "La Juventus è un grande fallimento. Allegri alla fine di un ciclo mai iniziato" - Nel suo editoriale per La Domenica Sportiva, Furio Zara sul Allegri e la Juventus ha detto: "Allegri nervoso, scontroso, polemico. Un Allegri sull'orlo di una crisi di nervi, un ...tuttojuve

Brasile, Robinho attacca i giudici italiani: “Sono razzisti, io innocente. Vi spiego perché” - Non sono un violento. Non sono mai stato così. Spero che in Brasile io possa essere ascoltato. La verità è quella che ho riportato nel processo. Gli audio erano fuori contesto, con persone che ...tag24