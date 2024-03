Magia di Irving | il fenomeno di Dallas si scalda in vista dei playoff

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024)-Denver, le due squadre si trovano in perfetta parità, 105-105, rimessaa 2.8 secondi dal suono della sirena che sancisce la fine della partita. Rimessa per la squadra di coach Jason Kidd, che si appresta a battere Maxi Kleber. Il tedesco serve Kyrie, che in linea di massima è sempre una cosa giusta. Il numero 2, una volta ricevuta palla, si accentra e, nonostante la super difesa di Nikola Jokic, fa partire dalla mano sinistra un floater pazzesco che si insacca allo scadere, per il 107-105 finale e per la gioia die per il suo pubblico presente all’American Airlines Center, con Luka Doncic che guarda i suoi compagni incredulo per l’incredibile colpo di classe del numero 2. Vittoria fondamentale in chiavee prestazione difenomenale, anche ...