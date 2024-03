Mafia e spaccio di droga | 56 arresti i Puglia

La polizia di Stato ha smantellato una vasta rete di spaccio di cocaina che operava principalmente nella zona di Livigno, in provincia di Sondrio, e sulle rinomate piste da sci della Valtellina . ... (ilgiorno)

Traffico di Cocaina in Valtellina, fermate 13 persone. Lo spaccio fino alle piste da sci (VIDEO) - LIVIGNO (SO) 13 Marzo 2024 - La Polizia ha effettuato un'operazione contro la criminalità di un gruppo che gestiva il traffico di cocaina in Valtellina. Sono state eseguite 11 misure cautelari a Livig ...ilmeteo

24MM. Da Mafia Capitale a Roma Criminale - L'ombra dei clan si estende ormai da san Pietro all'estrema periferia, dove decine di piazze di spaccio lavorano 24 ore su 24 per soddisfare una domanda in continua espansione. Un business criminale c ...rainews

Mafia, droga e cimici della polizia: ecco il summit con i ‘catanesi’ FOTO - La polizia filma l’arrivo di Paolo Grillo, vittima del furto di un carico di droga. Le foto della polizia confermano le dichiarazioni del collaboratore Salvatore Castorina, che si era autoaccusato di ...livesicilia