Mafia | Dalla Chiesa | “Università è luogo decisivo per combatterla”

Mafia, rettore 'Roma Tre': "Intitoleremo 12 aule a vittime, onorare la memoria per futuro migliore" - Sappiamo che senza legalità non ci sarà nessuna libertà e per questo dobbiamo onorare la memoria delle vittime innocenti di Mafia per guidarci verso una società più equa, più giusta e più attenta alla ...reggiotv

Mafia, Don Ciotti: "In Italia a fare la differenza è l’indifferenza, bisogna rigenerarsi" - Benvenga questa cosa, soprattutto in questo momento in cui nel nostro Paese a fare la differenza è l’indifferenza - ha continuato il presidente di Libera - Oggi la percezione è che si è passati dal ...adnkronos

A Roma Tre 12 aule saranno intitolate alle vittime di Mafia - Dodici aule dell'Università Roma Tre, in tutti i dipartimenti, saranno intitolate ad altrettante vittime innocenti delle mafie. (ANSA) ...ansa