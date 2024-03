(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) – “Io sono veramente contento di essere qui oggi perché ho partecipato lo scorso anno ad un’iniziativa con Paolo Siani, fratello di Giancarlo, nella quale nacque la promessa del Rettore diTre di intitolare 12 aule alle vittime di. Sono orgoglioso soprattutto perché, oggi, un liceo di Partinico ha negato l’intitolazione a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chef Rubio: “GoFundMe ha chiuso le mie raccolte fondi, dice che finanzio il terrorismo” Russia, morto impiccato vice presidente Lukoil: è quarto dirigente in due anni Usa, 15enne afroamericano autistico ucciso da un agente: brandiva attrezzo da giardino Fedez il 2 aprile a ‘Belve’ per ‘dire ciò che serve’ Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, a 40 anni dalla scomparsa al via Commissione ...

Mafia, Borrometi (Articolo21): "Roma Tre ci ricorda l'importanza della memoria" - “Io sono veramente contento di essere qui oggi perché ho partecipato lo scorso anno ad un’iniziativa con Paolo Siani, fratello di Giancarlo, nella quale nacque la promessa del Rettore di Roma Tre di i ...adnkronos

Mafia, Rando (Pd): “Orgogliosa di Roma Tre che promuove la cultura della legalità” - (Adnkronos) – “Credo che sia una cosa lodevole quando un’università attenziona il fenomeno della Mafia e ne dà conoscenza. Dedicare alle vittime delle mafie le aule dell’ateneo, significa dare nome e ...sardegnareporter

Mafia, rettore ‘Roma Tre’: “Intitoleremo 12 aule a vittime, onorare la memoria per futuro migliore” - Sappiamo che senza legalità non ci sarà nessuna libertà e per questo dobbiamo onorare la memoria delle vittime innocenti di Mafia per guidarci verso una società più equa, più giusta e più attenta alla ...sardegnareporter