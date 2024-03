Madri segrete | ogni anno in Italia 300 parti anonimi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 18 marzo 2024) La legge 184 del 1983, all’art 28, prevede che una persona che è stata riconosciuta alla nascita da un genitore biologico ma poi dichiarata adottabile possa, compiuti i 25 anni d’età, accedere al fascicolo contenente le informazioni sui genitori biologici. La legge 184 non prevede lo stesso invece per le persone non riconosciute alla nascita e nate da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR 396/2000. In questo caso la legge, fino al 2013, poneva a “100 anni” l’età per accedere al fascicolo. Nel comma 2 si prevede che una donna possa lasciare il bambino alla nascita in modalità segreta e che nell’atto di nascita viene scritto “nato da donna che non ci sente di esse nominata”., cosa dice la legge inCon sentenza della Corte europea dei diritti umani (ricorso ...