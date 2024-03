Maddaloni | picchia la moglie e la caccia in strada col figlio minore

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 18 marzo 2024). Malmenata dal compagno eta di casa nel cuore della notte ha chiesto aiuto a una coppia di giovani, in transito a bordo della loro autovettura sulla via Nazionale Appia, nel comune di. Era da poco passata la mezzanotte quando la 29enne nigeriana, in lacrime e con iltra le braccia, ancora provata e tremante, ha chiesto aiuto alla giovane coppia che ha immediatamente composto il numero di emergenza “112” contattando i Carabinieri della Centrale Operativa della Compagnia di. Immediato è stato l’intervento dei militari che, giunti sul posto, hanno trovato la donna con il piccolo e la coppia di giovani ancora intenta a prestarle soccorso. La donna, che aveva a seguito anche le valige, preparate in tutta fretta per allontanarsi dal suo ...