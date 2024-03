Madame Web | Sydney Sweeney tornerebbe come Spider-Woman per recitare accanto a Zendaya

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nonostante l'insuccesso al botteghino diWeb,nei panni di Julia Carpenter, aliasper condividere lo schermo con MJ di. Le possibilità di vedere un sequel diWeb sono molto scarse dopo la pessima performance del film al botteghino, ma questo non significa che non rivedremo mai più i personaggi, anche se nemmeno questo sembra molto probabile. Sia Dakota Johnson chehanno parlato dell'insuccesso e delle recensioni negative del film, e la prima non si è mostrata particolarmente entusiasta all'idea di riprendere il ruolo di Cassandra. Diversamente,ha rivelato che prenderebbe in considerazione un ritorno alla SSU se potesse ...