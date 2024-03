(Di lunedì 18 marzo 2024)Sabato sera (16 marzo) undi origini cubane (poi) aha litigato furiosamente con la sua ex compagna perchè ritenuta responsabile di essere...

"È stato impeccabile l’approccio alla gara, la squadra ha giocato due set e mezzo molto bene in battuta, a muro, nella fase break mentre abbiamo fatto un po’ di fatica in attacco". È la fotografia ... (sport.quotidiano)

"A Fano abbiamo perso per una manciata di palloni e ci sono mancati un po’ di cinismo e determinazione". È l’analisi di Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata , sulla sconfitta 3-0 a Fano nel ... (sport.quotidiano)

A Jesi tante medaglie per la Macerata Scherma - 3' di lettura 18/03/2024 - Pioggia di medaglie per la Macerata Scherma al Campionato Regionale 2024 svoltosi a Jesi nel fine settimana. Nella giornata di sabato si sono svolti gli incontri delle categ ...viveremacerata

Nel 2023 Ast Macerata +10,6% attività specialistica +5,8% visite - "Quella di Macerata è un'Ast complessa - ha ricordato Acquaroli - perché serve un territorio e una popolazione vasta, senza convivere con altre aziende pubbliche che possono agire di supporto, come ad ...ansa

Macerata, una mannaia per colpire il compagno della sua ex: arrestato un 26enne - Macerata Sabato sera (16 marzo ... Il clima si è surriscaldato in poco tempo con il 26 enne che ha minacciato più volte di colpire l'uomo con una mannaia. Sul posto è arrivata immediatamente una ...corriereadriatico