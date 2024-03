“Ma sta con lei” Il gossip su Piero Barone del Volo e la famosa attrice della serie tv

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) La notizia bomba sude Il. Nelle ultime settimane si è molto parlato del destino del famoso trio canoro. Dopo la lite in diretta alla radio tra Gianluca Ginoble e: “La gente ci vede troppo seri, ma possiamo essere anche altre cose” aveva detto il primo. Il secondo, invece, aveva replicato: “Mi sono un po’ rotto le scatole, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre… tu vuoi essere altro e continua a essere altro, non parlare per tutti”. Poi erano esplose voci e illazioni su una presunta separazione dovuta ad ambizioni e scelte di vita diverse tra i tre componenti de Il. C’è voluta una puntata di “Viva Rai 2” e la smentita da parte dei diretti interessati per mettere a tacere ilche ora ...