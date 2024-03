M5s Campania | governo Meloni taglia fondi Pnrr per la sanità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il taglio di 1,2 miliardi deideldestinati allae in particolare alla realizzazione di opere per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere del nostro Paese è inaccettabile. Alcuni interventi finanziati sono cantieri in corso o hanno gare assegnate e hanno prodotto obbligazioni giuridicamente vincolanti. La rimodulazione del finanziamento già accordato potrebbe provocare il fermo dei cantieri con ricadute tecnico-giuridiche-economiche a carico di Regioni e SSR che hanno sottoscritto gli affidamenti. Per queste ragioni abbiamo presentato un’interrogazione, che discuteremo nella prossima seduta di Question Time, per chiedere alla giunta quali azioni intenda mettere in atto per opporsi al taglio deidel, a tutela del SSR. Abbiamo chiesto ...