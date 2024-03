Lutto nel calcio italiano | l’ex giocatore morto nell’incendio divampato nella sua abitazione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) La casa del famoso calciatoreva a fuoco:. La terribile vicenda ha lasciato di sasso il mondo del. Il bilancio del dramma, accaduto in un’di Valmadonna, frazione di Alessandria, è di une due feriti. Poco dopo aver saputo della morte delcalciatore, tantissimi amici e tifosi si sono ritrovati sui social per ricordare la figura del famoso difensore. “Indossare i nostri colori non è da tutti, lo sappiamo. Tu ne sei stato ampiamente degno. Ciao Lele”, si legge sulla pagina Facebook ufficiale dell’Alessandria. >> “Lotta per la vita”.sotto choc, il campione ricoverato d’urgenza in terapia intensiva Parliamo di Emanuele Panizza, 58 anni, ex difensore ...