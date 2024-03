Lunetta Savino in Studio Battaglia 2 | “Marina spregiudicata La scena del ballo? Scatenata”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 18 marzo 2024)torna a interpretare, avvocato temibile e autorevole, un vero e proprio mastino nei processi, nella seconda stagione di, la fiction con Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Massimo Ghini,Occhionero e Giorgio Marchese (leggi la nostra intervista sulla prima stagione), che dal 19 marzo va in onda su Rai 1 per tre serate in prima visione.ha cresciuto tre figlie da sola senza perdere un giorno di lavoro ma, adesso che lodi famiglia è stato acquisito e lei ha promesso di uscire di, convivere con la nuova gestione non è semplice perché la sua tempra, bilanciata da un cinismo irriverente e da sprazzi di imprevedibilità, la rende irresistibile, e forse anche indispensabile. ...