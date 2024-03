Luis Sal potrebbe tornare a Muschio Selvaggio dopo l’addio di Fedez

(Di lunedì 18 marzo 2024) Stando agli ultimi pettegolezzi emersi in rete,Sall'addio diL'articolo proviene da Novella 2000.

Tempi duri per Fedez : denunce, querele, crisi matrimoniale e anche la chiusura di Muschio Selvaggio , il podcast creato insieme a Luis Sal. Cosa sta succedendo? Solamente due giorni fa, Fedez ha ... (donnapop)

Fedez, penultima puntata di Muschio Selvaggio: di cosa parla - Dall’arrivo della notizia della battaglia legale tra Fedez e Luis Sal, in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro di Muschio Selvaggio, il podcast fondato e condotto, per qualche tempo, da ...dilei

Evasione influencer, Danila Cattani: "Guadagno più di 10 mila dollari al mese. Tasse Chi vuole trova l'escamotage" - A "Dritto e Rovescio" parla la creator: "Senza grosso impegno si può guadagnare" Dopo il caso pandoro di Chiara Ferragni, il mondo dei creator digitali ha subito vari colpi. L'ultimo è quello legato a ...tgcom24.mediaset

Fedez a “Belve” da Francesca Fagnani: perché sarà un’intervista molto diversa da quella di Chiara Ferragni da Fazio - Il rapper ospite della trasmissione di Rai2 al via il 2 aprile. Per l’altra metà dei Ferragnez una conversazione senza filtri, come nello stile del programma ...ilgiorno