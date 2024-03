L' Ue sanziona i coloni israeliani estremisti della Cisgiordania

15.55 L'Alto Rappresentante Ue per gli Esteri Borrell dice di aver "chiesto agli Stati membri di sanzionare i coloni violenti" ma che ancora manca l'unanimità. In Cisgiordania "azioni terroristiche ... (televideo.rai)

Gli Usa hanno sanzionato due colonie israeliane in Palestina. Non era mai successo - Roma, 14 mar. – L’amministrazione americana dovrebbe imporre nuove sanzioni contro due avamposti illegali in Cisgiordania, utilizzati come base per attacchi da parte di coloni… Leggi ...informazione

Gaza, Netanyahu respinge "richieste assurde" Hamas: "Ok a operazione a Rafah" - Gaza, funzionario Usa: 'Cauto ottimismo sui negoziati, ma ancora non ci siamo'. Nuova bozza risoluzione Usa: tregua porti a 'cessate il fuoco duraturo'. Gaza, Netanyahu: 'Cessate il fuoco Richieste H ...adnkronos