Luca Nardi nella top 100 del ranking mondiale | momento d’oro per il tennista pesarese

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pesaro, 18 marzo 2024 – Ora è ufficiale.che da lucky loser è riuscito a battere Novak Djokovic al torneo Masters 1000 di Indian Wells, figura per la prima volta tra i primi cento del(alla 96esima posizione). Un risultato chesognava da tempo, come aveva dichiarato anche poco prima dell’inizio della manifestazione, ma che non avrebbe mai immaginato di conquistare in questo modo.è infatti salito di 27 posizioni rispetto all'ultima classifica Atp di due settimane fa, pubblicata prima dell’inizio del torneo americano. Inoltre, tra gli attuali Top 100 ilè il giocatore che ha guadagnato più posizioni in assoluto. Grazie a quanto è riuscito a ...