L’originale esibizione del tenente colonnello spagnolo alla premiazione delle Forze Armate | il video

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sorpresa in Spagna al termine dellaSoldado Idoia Rodríguez, Donna nelle. IlManuel González Hernández si è avvicinato al leggio con il microfono e lì ha cantato, accompagnato da una base musicale pre registrata, il brano Il sogno impossibile, del musical L’uomo della Mancia. Un’molto particolare soprattutto per il trasporto con cui il militare ha interpretato la canzone. Professore di Geopolitica ed esperto di jihadismo, González Hernández aveva già avuto modo di sfoggiare le sue doti canore al concerto di Natale del Museo dell’esercitoL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ryan Gosling aiutato da Eva Mendes e figlie per l'esibizione agli Oscar con I'm Just Ken - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ryan Gosling aiutato da Eva Mendes e figlie per l'esibizione agli Oscar con I'm Just Ken ...tg24.sky

Oscar 2024, Ryan Gosling e i consigli delle sue figlie per la performance di 'I'm Just Ken' - Ryan Gosling si è esibito con I'm Just Ken agli Oscar 2024 e ha rivelato che le sue figlie gli hanno dato dei preziosi consigli per la performance!comingsoon

Ryan Gosling e i consigli delle figlie per l’esibizione agli Oscar - Ryan Gosling ha rivelato di aver ricevuto qualche consiglio sulla performance di I'm Just Ken agli Oscar dalle figlie ...ciakgeneration