Longevità | da Intesa Sanpaolo azioni a sostegno di over 65 e caregiver

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 18 marzo 2024) MILANO (ITALPRESS) – Un’occasione di confronto su temi attuali come l’invecchiamento demografico e ilalle persone sopra i 65 anni d’età, destinate a rappresentare il 35% della popolazione italiana nel 2050.ha organizzato, presso lo spazio eventi in via Melchiorre Gioia 22, a Milano, l’evento “, mutamenti demografici e nuove esigenze di tutela in una società in cambiamento”. Numerosi gli spunti emersi, grazie ai contributi di tutti i partecipanti: Claudio Lindner, giornalista e Vicedirettore del Master in giornalismo “Walter Tobagi”, Alessandro Rosina, Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano, Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di...