Lollobrigida | “Putin rieletto? Lavoriamo a sistema approvvigionamenti alimentari in Ue”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) – "Certamente la rielezione diin elezioni che non so quanto siano state condizionate dal clima che comunque si respira in Russia, con un atteggiamento di un autocrate che fa delle scelte anche molto forti e limitative della libertà, è un problema. Però dobbiamo lavorare per garantire alle nazioni democratiche gli anticorpi per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.