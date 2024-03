Lollobrigida | “Putin rieletto? Lavoriamo a sistema approvvigionamenti alimentari in Ue”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Certamente la rielezione diin elezioni che non so quanto siano state condizionate dal clima che comunque si respira in Russia, con un atteggiamento di un autocrate che fa delle scelte anche molto forti e limitative della libertà, è un problema. Però dobbiamo lavorare per garantire alle nazioni democratiche gli anticorpi per evitare che queste scelte in Russia siano condizionanti per la nostra libertà come lo sono state per il popolo ucraino". E' quanto afferma il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco, al forum dell'Adnkronos al Palazzo dell'Informazione. "La difesa dell'Ucraina continua a essere un dovere perché i patrioti ucraini difendono la loro libertà, la loro terra e anche il nostro diritto a non avere paura che una nazione forte possa ...