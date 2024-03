Lolita Lobosco in Doc Nelle tue Mani? Retroscena su Luisa Ranieri-Argentero

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 18 marzo 2024)e Lucasono perfetti per recitare in una fiction insieme. Secondo quanto riporta la rivista DiPiù Tv, si sta valutando il modo in cui fare convergere i due grandi protagonisti di Rai1 che maggiormente macinano ascolti con, in onda stasera, e Doctuela cui terza stagione seguita da cinque milioni di telespettatori si è conclusa tra colpi di scena. Le due fiction popolarissime sono un grande successo proprio grazie all'amore che i telespettatori provano per i due protagonisti. Ora il colpo di scena, la possibilità di vedere i due attori recitare nello stesso cast. La domanda più lecita è: dove? La quarta stagione di Doctuesi farà, come confermato dai produttori e ...