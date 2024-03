Lo svincolo della tratta C | Modifichiamo il piano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Abbiamo chiesto la modifica dellodi Pedemontana sulla Est". Usmate, Arcore, Carnate e Vimercate vogliono il ritocco del pezzo finaleC, l’innesto sulla tangenziale. Punto di partenza di quella che sarà poi la “D breve“. Prosegue il confronto tra i Comuni e i vertici dell’autostrada per alleggerirne l’effetto. "L’attenzione sull’opera è alta – spiega Lisa Mandelli, sindaca di Usmate –. Stiamo partecipando a tutti i tavoli aperti per ribadire le nostre istanze e per fare in modo di mitigare l’impatto dell’opera sul nostro territorio". La revisione dello"è corredata da motivazioni tecniche, stese con l’aiuto di un consulente esperto in materia. La società sta valutando le modifiche. Su questo argomento c’è un confronto fra Provincia, i quattro Comuni e la dirigenza ...