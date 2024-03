Lo strazio di Mahtab | 10 anni fa La coppia del trolley è già libera In Iran la zia vittima del regime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) La zia della, la regista e attivistaiana Mojgan Ilanlou, è stata arrestata, condannata a novee nove mesi di reclusione e infine rilasciata su cauzione per aver sfidato il, tra i leader dei movimenti per i diritti delle donne. La 40enne condannata per l’omicidio a Milano della studentessaianaAhadsavoji è da poco tornata in libertà dopo aver scontato la pena nel carcere di Bollate, ha trovato un lavoro ed è rimasta in Italia. La sua strada si è separata definitivamente da quella del compagno dell’epoca, condannato solo per l’occultamento del cadavere, che daè tornato in India e si è ricostruito una vita nel suo Paese d’origine. Storie e destini che si incrociano a diecidal delitto avvenuto alle prime ...